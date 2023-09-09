Bingöl'de ahırda çıkan yangında 2 inek öldü

Yangın, akşam saatlerinde Kaleönü Mahallesi’ndeki Abdullah Abir'e ait ahırda meydana geldi. Ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ahırdaki istiflenmiş bir miktar saman ve yeme de sıçradığı yangında, 2 inek öldü.

İhbarla olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ahırda hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.