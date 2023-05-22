Bingöl’de deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Adaklı ilçesi Hasbağlar mevkiinde saat 16.33 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.