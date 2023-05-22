Bingöl’de deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Adaklı ilçesi Hasbağlar mevkiinde saat 16.33 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Son dakika… Son dakika… Bingöl’de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Adaklı ilçesi Hasbağlar mevkiinde saat 16.33 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.