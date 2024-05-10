Brezilyalı yıldızlara büyük şok. Kadro açıklandı

Brezilya, Copa America öncesi aday kadrosunu duyurdu.

Teknik direktör Dorival Junior, düzenlediği basın toplantısında kadroyu açıkladı.

Junior'un açıkladığı kadroda Brezilya'da futbol oynayan sadece 3 futbolcu yer aldı.

Bu isimler Bento, Guilherme Arana ve yakın tarihte Real Madrid'e katılacak olan Endrick oldu.

YILDIZ İSİMLERE BÜYÜK ŞOK!

Brezilya'nın aday kadrosunda bazı yıldız isimlerin olmaması dikkat çekerken, Dorival Junior

Richarlison'un sakatlığı bulunduğu için kadroda yer almadığını ifade etti.

Richarlison dışında Casemiro, Thiago Silva, Matheaus Cunha, Gabriel Jesus ve Bremer gibi önemli yıldızlar da kadroya giremedi.

Daha önce Brezilya Milli Takımı'nda oynayan Fenerbahçeli Fred ise aday kadroda yer almadı.

Casemiro ve Thiago Silva ile görüştüğünü aktaran Dorival Junior, iki futbolcunun şu an için kadroda olmamaları yönünde karar aldıklarını söyledi.

İşte Brezilya'nın aday kadrosu;

Alisson, Bento, Ederson

Beraldo, Eder Militao, Gabriel Magalhaes, Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana, Wendell

Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Joao Gomes, Lucas Paqueta

Endrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Raphinha, Rodrygo, Savinho, Vinicius Jr.