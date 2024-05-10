Brezilyalı yıldızlara büyük şok. Kadro açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Brezilyalı yıldızlara büyük şok. Kadro açıklandı
Güney Amerika'da Copa America heyecanı yaklaşırken, Brezilya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Dorival Junior, önemli yıldız oyuncuları kadroya almadı.

Brezilya, Copa America öncesi aday kadrosunu duyurdu.

Teknik direktör Dorival Junior, düzenlediği basın toplantısında kadroyu açıkladı.

Junior'un açıkladığı kadroda Brezilya'da futbol oynayan sadece 3 futbolcu yer aldı.

Bu isimler Bento, Guilherme Arana ve yakın tarihte Real Madrid'e katılacak olan Endrick oldu.

YILDIZ İSİMLERE BÜYÜK ŞOK!
Brezilya'nın aday kadrosunda bazı yıldız isimlerin olmaması dikkat çekerken, Dorival Junior

Richarlison'un sakatlığı bulunduğu için kadroda yer almadığını ifade etti.

Richarlison dışında Casemiro, Thiago Silva, Matheaus Cunha, Gabriel Jesus ve Bremer gibi önemli yıldızlar da kadroya giremedi.

Daha önce Brezilya Milli Takımı'nda oynayan Fenerbahçeli Fred ise aday kadroda yer almadı.

Casemiro ve Thiago Silva ile görüştüğünü aktaran Dorival Junior, iki futbolcunun şu an için kadroda olmamaları yönünde karar aldıklarını söyledi.

İşte Brezilya'nın aday kadrosu;

Alisson, Bento, Ederson

Beraldo, Eder Militao, Gabriel Magalhaes, Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana, Wendell

Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Joao Gomes, Lucas Paqueta

Endrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Raphinha, Rodrygo, Savinho, Vinicius Jr.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Jasikevicius'un 8 sezon sonra başardığı ilki açıkladı
Enbiya Taha Biçer altın madalya kazandı
Enbiya Taha Biçer altın madalya kazandı
Ali Koç ve Sadettin Saran buluşacak. Flaş gelişme
Fenerbahçeli yıldızdan bombardıman. 'Bunlar hep kirli ve ucuz planlar' diyerek açıkladı
Federasyondan yeni yabancı kuralı kararı. Kulüpler kabul etti
Federasyondan yeni yabancı kuralı kararı. Kulüpler kabul etti
Giresunspor'dan 28. mağlubiyet
Giresunspor'dan 28. mağlubiyet
TSYD yeni yapacağı yarışmayı duyurdu. Kazanana büyük ödül
Tahsin Tam: Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti
Tahsin Tam: Bizim için lig 2 hafta önce bitmişti
İsmail Kartal karar aşamasında
Ünlü boksör sevenleri tarafından anıldı
Ünlü boksör sevenleri tarafından anıldı
Milli judocu Tuğçe Beder'den bronz madalya
Milli judocu Tuğçe Beder'den bronz madalya
VakıfBank'tan bir transfer daha
VakıfBank'tan bir transfer daha
Son Haberler
Işık ihlali yapan sürücünün ölümüne neden olduğu Belinay'ın babası: Hayalleri vardı, doktor olmak istiyordu Yerel Haberler
Işık ihlali yapan sürücünün ölümüne neden olduğu Belinay'ın babası: Hayalleri vardı, doktor olmak istiyordu
Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi. ‘O kişinin ismi benimle mezara gider’ Magazin
Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi. ‘O kişinin ismi benimle mezara gider’
Köprüden uçan otobüs 3 kişiye mezar oldu Dünya
Köprüden uçan otobüs 3 kişiye mezar oldu
Fenerbahçe'de Jasikevicius'un 8 sezon sonra başardığı ilki açıkladı Spor
Fenerbahçe'de Jasikevicius'un 8 sezon sonra başardığı ilki açıkladı
Enbiya Taha Biçer altın madalya kazandı Spor
Enbiya Taha Biçer altın madalya kazandı
Türkiye'nin konuştuğu saldırıda ifade ortaya çıktı. Öldürdü "Kardeşim gibi severdim" dedi Gündem
Türkiye'nin konuştuğu saldırıda ifade ortaya çıktı. Öldürdü "Kardeşim gibi severdim" dedi
BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı Ekonomi
BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı