Bingöl'de ilçe Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı

Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, bir kahvehanede oturduğu sırada Ö.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bingöl'de Karlıova Hastane Caddesi'nde meydana gelen olayda; vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bingöl, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sadri Bingöl, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bingöl'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.