Bingöl'de trafik kazası. 15 yaralı

Kaynak: İHA
Bingöl'de trafik kazası. 15 yaralı
Bingöl'de minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 15 vatandaş yaralandı.

Bingöl’de minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı, kazada 15 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya dair bölgeden alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Muş Karayolu’nun 10’uncu kilometresi kervansaray mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 12 AAF 898 plakalı minibüs ile 55 AFA 403 plakalı hafif ticari araç kazaya karıştı.

Kazanın yetkililere haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçların içinde bulunan 15 kişi tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

aw182229-01.jpg

aw182229-02.jpg

aw182229-03.jpg

Son Haberler
Husumetli olduğu arkadaşlarını çağırıp pusu kurdu Yaşam
Husumetli olduğu arkadaşlarını çağırıp pusu kurdu
Zehra Güneş mi Cansu Özbay mı? Spor
Zehra Güneş mi Cansu Özbay mı?
Yaşanan olay İlçe Emniyet Müdürü'ne pahalıya mal oldu Yerel Haberler
Yaşanan olay İlçe Emniyet Müdürü'ne pahalıya mal oldu
Baş aşağı deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Baş aşağı deyimi ne anlama geliyor?
Antalya’daki teleferik kazası sonrası ilk rapor açıklandı. Kazanın nedenleri tek tek sıralandı Gündem
Antalya’daki teleferik kazası sonrası ilk rapor açıklandı. Kazanın nedenleri tek tek sıralandı
Baş ağrıtmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Baş ağrıtmak deyimi ne anlama geliyor?
Otomobil dükkana daldı: 1 yaralı Yerel Haberler
Otomobil dükkana daldı: 1 yaralı