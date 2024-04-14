Bingöl'de trafik kazası. 15 yaralı

Bingöl’de minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı, kazada 15 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya dair bölgeden alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Muş Karayolu’nun 10’uncu kilometresi kervansaray mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 12 AAF 898 plakalı minibüs ile 55 AFA 403 plakalı hafif ticari araç kazaya karıştı.

Kazanın yetkililere haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçların içinde bulunan 15 kişi tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.