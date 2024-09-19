Bingöl’de uyuşturucu operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de uyuşturucu operasyon

Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bir şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda da 502 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 7 gram skunk, 9 gram Hint keneviri, 0,50 gram kokain, 22 tarihi sikke ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

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