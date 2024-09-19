Bingöl’de uyuşturucu operasyon

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda da 502 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 7 gram skunk, 9 gram Hint keneviri, 0,50 gram kokain, 22 tarihi sikke ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.