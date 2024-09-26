Bingöllüler Türkiye güzeli doktoru dört gözle bekliyor. 15 gün oldu hala göreve başlamadı

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan İdil Bilgen, Bingöl’ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

15 GÜNDE GÖREVE BAŞLAMADI

9 Eylül 2024 tarihinde ataması yapılan Bilgen’in, 15 gün içinde göreve başlaması gerekiyordu. Ancak bu süre dolmasına rağmen Bilgen’in İl Sağlık Müdürlüğü’ne herhangi bir başvuru yapmadığı bildirildi.

MAZARET DİLEKÇESİ SUNMAYA GEREKİYOR

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, İdil Bilgen’in göreve başlayabilmesi için 2 ay içinde mazeret dilekçesi sunabileceğini açıkladı. Eğer bu süre içinde mazeret dilekçesi verilmezse, Bilgen’in 6 ayda bir yapılan Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına yeniden başvurma hakkı bulunacak.

İLGİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Bilgen’in doktorluk görevine başlayıp başlamayacağı merak konusu olurken, Miss Turkey unvanı ile gelen ünü kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.