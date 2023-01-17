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Binlerce çalışanın maaşı değişecek. Bugün başladı

TÜRK-İŞ kamu toplu iş sözleşmesine ilişkin taslak metni bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak. Görüşmeler 700 bin kamu çalışanını ilgilendiriyor.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:56
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Binlerce çalışanı ilgilendiren zam görüşmeleri başlıyor. Maaşlar değişecek

Binlerce çalışanın maaşı değişecek. Bugün başladı
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TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu, kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 dönemindeki zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair taleplerini belirlemek için toplandı.

Başta karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamu işçilerinin iki yılda alacakları zam oranları belirlenecek.

ZAM GÖRÜŞMELERİ BUGÜN BAŞLADI
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında, Konfederasyon bünyesinde kurulan komisyon, Çerçeve Protokole dair talepleri belirlemek için bugün toplandı.

Genel Başkan Ergün Atalay'ın da katılacağı toplantıyla kamu işçisinin 2023-2025 dönemindeki ücret zammını ve sosyal haklarını içeren talepleri belirleyecek olan TÜRK-İŞ, hazırlayacağı taslak metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

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