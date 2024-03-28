Binlerce gencin oyu tehlikede. 'Devlet bu konuda çalışmalar yapabilir'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 3 gün kaldı. Seçmen kayıtları memleketlerinde olan ve başka şehirlerde üniversite okuyan öğrenciler, artan otobüs fiyatları nedeniyle evlerine dönüp oy kullanamıyor.

"OY KULLANMAYA GİDEMİYORUM"

Bir üniversite öğrencisi, “Seçimde oy kullanmaya gidemiyorum. Kullanmak isterdim ama benim için çok masraflı oluyor" ifadelerini kullanırken, başka bir öğrenci ise “Seçimde Aydın’a gidemeyeceğim. Çünkü biletler çok pahalı. Buraya geldiğimden beri ailemi sadece 1 kere görebildim, çünkü 600-700 liradan bahsediyorlar” ifadelerini kullandı.

"YILIN BAŞINDA 270-280 OLAN BİLET FİYATI ŞU AN 500 LİRA OLDU"

Artan ulaşım fiyatlarına tepki gösteren başka bir üniversite öğrencisi ise "Bursa'da yaşıyorum. Öğrenci olarak buraya geldim. Aileme çok bağlı olduğum için Bursa'ya sürekli gidip gelmek istiyorum ama olmuyor. Gittiğimde çok fazla para ödemek zorunda kalıyorum. Yılın başında 270-280 olan bilet fiyatı şu an 500 lira oldu" ifadelerini kullandı.

“DEVLET BU KONUDA ÇALIŞMALAR YAPABİLİR”

Devletin bilet fiyatlarında kendilerine yardımcı olmasını isteyen bir üniversite öğrencisi ise,”Bilet fiyatları biraz pahalı. Ben bunu karşılayabilirim ama karşılayamayacak insanlar tanıyorum. Devlet bu konuda çalışmalar yapabilir. Böylece öğrenciler de evine döner" ifadelerini kullandı.

Bir başka öğrenci ise Sakarya'da yaşadığını, ancak seçimde Sakarya'ya gitmeyeceğini söyledi. Bilet fiyatlarından yakınan öğrenci, “Çünkü bilet parasına gerek yok" ifadelerini kullandı.