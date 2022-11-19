Binnur Kaya'nın acı günü

Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterini canlandıran oyuncu Binnur Kaya'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti.
Acı haberi Binnur Kaya'nın meslektaşı ve arkadaşı Polat Bilgin sosyal medya üzerinden duyurdu.
Polat Bilgin yaptığı paylaşımın altına "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" notunu düştü.
Aldığı haberle yıkılan oyuncunun babasının ölüm nedeni ve cenaze programı henüz netleşmedi. Gazetecilik yapan Mustafa Kaya, 1969 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Yılın Gazetecisi Ödülü'nü almıştı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.