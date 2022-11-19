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Binnur Kaya'nın acı günü

Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterini canlandıran oyuncu Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 09:58
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Binnur Kaya'nın babası hayatını kaybetti

Binnur Kaya'nın acı günü
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Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterini canlandıran oyuncu Binnur Kaya'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti. 

Acı haberi Binnur Kaya'nın meslektaşı ve arkadaşı Polat Bilgin sosyal medya üzerinden duyurdu.
Polat Bilgin yaptığı paylaşımın altına "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" notunu düştü.

Aldığı haberle yıkılan oyuncunun babasının ölüm nedeni ve cenaze programı henüz netleşmedi. Gazetecilik yapan Mustafa Kaya, 1969 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Yılın Gazetecisi Ödülü'nü almıştı.

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