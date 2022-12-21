21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü isim, Filiz Akın'la çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Ünlü isim, Filiz Akın'la çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde izlediğimiz oyuncu Binnur Kaya, sosyal medya hesabından takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Kaya, Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ile çocukken çekilen fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 23:07
Takip Et

Oyuncu Binnur Kaya çocukluk yıllarında Filiz Akınla çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Ünlü isim, Filiz Akın'la çekilmiş fotoğrafını paylaştı
+
Aa
-

Binnur Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Filiz Akın ile çocukken çekilen fotoğrafını paylaşan Kaya, "Çocukluğumun en değerli hazinelerinden bu fotoğraf...

Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim..." ifadelerini kullandı.

Kaya paylaşımına "Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri...Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran... Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun..." notuyla devam etti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
5
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
6
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
7
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.