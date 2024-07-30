Bipolar hastası genç kadın çarşafla kendini asmadan önce bu videoyu çekti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bipolar hastası genç kadın çarşafla kendini asmadan önce bu videoyu çekti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre bipolar hastası olduğu öğrenilen kadın, çarşafla asılı halde ölü olarak bulunurken, ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde intihar vakası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Özlem Duman, iddiaya göre bir süredir bipolar hastasıydı ve daha önce de birkaç kere intihar teşebbüsünde bulundu.

ÇARŞAFLA KENDİNİ ASTI

Genç kadın, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında saat 15.30 sıralarında yanında getirdiği çarşafla kendini astı.

SOSYAL MEDYADAN SON VİDEOSUNU PAYLAŞTI

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Duman'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, kadının intihar etmeden birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından video yayınladığı öğrenildi.

BİPOLAR HASTALIĞI

Bipolar bozukluk veya İki uçlu duygudurum bozukluğu, her biri günlerden haftalara kadar süren depresif ve manik periyotlar ile karakterize edilen, bireyin tamamıyla sağlıklı bir duygudurum (ötimik) vaziyetine de girebildiği, bir duygudurum bozukluğudur.

Yaşanan bu iki dönemin ortak özelliği, kişilerin duygudurumunda olağan seyrinden farklı özellikte ve süreklilik arz eden bir yaşantısı olmasıdır.

Bu farklılıklar depresif dönemde yaşanan hüzünlü, özgüveni düşük ruh halindeki artış (disfori) ve bununla birlikte manik dönem olarak nitelendirilen neşedeki artıştır (öfori).

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