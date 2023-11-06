Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın atasözünün anlamı nedir?

Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin kötü bir üne sahip olması, onun için ölmekten daha zordur.

Bu atasözü, kötü bir şöhretin, ölümden bile daha kötü olabileceğine işaret eder.

Adı kötüye çıkan kişi, kötü olmasa bile, bu kamu yargısını kolay kolay düzeltemez. Nerede adı anılsa, hiçbir araştırma yapılmadan, hemen kötülüğü ortaya atılır. Bu durumdaki kimse ölmeyi yeğler mi yeğler.

BİR ADAMIN ADI ÇIKACAĞINA CANI ÇIKSIN ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Olayı herkese açıklamam lazım, adım çıkacağına canım çıksın daha iyi.