Bir ağızdan deyimi ne anlama geliyor?

Bir ağızdan deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir topluluğun veya grubun tüm üyelerinin aynı anda ve ortak bir fikir veya duygu etrafında birleşerek tek ses olarak hareket etmesini ifade eder.

Bu, genellikle belirli bir konuda fikir birliği sağlandığında veya bir durum karşısında aynı tepkiyi göstermek istendiğinde kullanılır. Örneğin, bir topluluk aynı anda bir slogan attığında ya da bir şarkıyı birlikte söylediğinde "bir ağızdan" hareket etmiş olurlar. Bu deyim, birlik ve beraberliği, ortak bir hedefe yönelik güçlü bir dayanışmayı temsil eder.

BİR AĞIZDAN DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Onun şarkılarını konserde bir ağızdan söyleyince gözyaşlarına hakim olamadı"