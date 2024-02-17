Bir aile yasa boğuldu! Dede ile torunu aynı günde öldü

Kaynak: İHA
Bir aile yasa boğuldu! Dede ile torunu aynı günde öldü
Kocaeli'nde 80 yaşındaki Abdullah Koç ile İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay'ın aynı günde yaşamını yitirmesi aileyi yasa boğdu.

Kocaeli'nde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Abdullah Koç ile İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki torunu Büşra Özay hayatını kaybetti.

Dede ile torunun aynı gün hayatını kaybetmesi aileyi yasa boğdu. Abdullah Koç yaşa bağlı sebeplerden kaynaklı, torunu ise gribal enfeksiyon nedeniyle vefat etti.

Abdullah Koç ile bir çocuk annesi Büşra Özay'ın cenazesi, bugün İzmit Mehmet Ali Paşa Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı.

aw143948-01.jpgaw143948-02.jpgaw143948-03.jpgaw143948-04.jpgaw143948-05.jpgaw143948-06.jpgaw143948-07.jpgaw143948-08.jpg

Son Haberler
Sürücüler dikkat! O güzergahta görüş mesafesi 30 metreye düştü Gündem
Sürücüler dikkat! O güzergahta görüş mesafesi 30 metreye düştü
Yabanın 'Laik Türkiye' bölümü ortaya çıktı. 'Namazımızı da kılırız Atamıza da gideriz' Gündem
Yabanın 'Laik Türkiye' bölümü ortaya çıktı. 'Namazımızı da kılırız Atamıza da gideriz'
Sergen Yalçın kabusu yaşadı. 'İstifa' sesleri Antalya'da yankılandı. Eren Bozdaş yazdı Spor
Sergen Yalçın kabusu yaşadı. 'İstifa' sesleri Antalya'da yankılandı. Eren Bozdaş yazdı
İletişim Başkanlığı'ndan İliç uyarısı Gündem
İletişim Başkanlığı'ndan İliç uyarısı
Yardım TIR'larında büyük düşüş Dünya
Yardım TIR'larında büyük düşüş
Motosikletle kamyonetin arkasına tutunup yolculuk etmek istediler. Trafiği birbirine kattılar Gündem
Motosikletle kamyonetin arkasına tutunup yolculuk etmek istediler. Trafiği birbirine kattılar
İsrail'in Refah'a saldırı planı gelecek hafta Hükümet Kabinesi'ne sunulacak Dünya
İsrail'in Refah'a saldırı planı gelecek hafta Hükümet Kabinesi'ne sunulacak