Bir aile yok oldu. Katliam gibi kaza

Kaynak: AA / İHA
Bir aile yok oldu. Katliam gibi kaza
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu polis memuru, eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybetti.

Kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Batuhan Akar idaresindeki 44 BA 255 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Y. yönetimindeki 33 BDJ 92 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bayram tatili için yola çıktılar. Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi, bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıkmıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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