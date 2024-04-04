Siirt'te trafik kazası sonrası kavga: Yumruklar havada uçuştu

Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdığı ve arbedeyi ayırmaya çalışan polislerin zorlandığı görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma başladı. Tartışmaya yakınlarının da dahil olmasıyla kısa sürede büyüyen kavga, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine öfkeyle bağırdığı ve yumruk atmaya çalıştığı görülüyor. Kavgayı ayırmaya çalışan polislerin de zorlandığı görüntülerde, arbede sırasında bir polisin yere düştüğü de görülüyor.

Polisin yaptığı araştırmada, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirlendi.