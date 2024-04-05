Bursa’da trafik kazası: 9 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa’da trafik kazası: 9 yaralı
Bursa’da bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi, İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine giden Tolga S. Kontrolündeki otomobil ile kavşakta Bursa yönüne dönmek amacıyla manevra yapan Cüneyt S. Kontrolündeki hafif ticari araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada iki araçta bulunan toplamda 9 kişi yaralanırken, kazaya tanık olan vatandaşların ihbarı sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk sağlık müdahalesi sonrasında ambulansla çevre hastanelere sevk edildi ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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