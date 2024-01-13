Bir anda silah patladı. Ailesi şoke oldu

Korkunç olay Aydın Efeler’de meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi ölü olarak bulundu. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki Muharrem Deveci'nin şüpheli ölümü gündem oldu.

İddiaya göre odasında uyuyan Deveci'nin odasından silah sesleri yükseldi. Odaya koşan aile oğullarını yerde kanlar içinde gördü.

Aile hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Deveci’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Aile yasa boğulurken Deveci otopsi için Adli Tıp’a kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise intihar olabileceği üzerinde çalışıyor.