Bir anda yere yığılan adamın öldüğü ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Bir anda yere yığılan adamın öldüğü ortaya çıktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaldırımda yere yığılan zihinsel engelli şahıs yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Hüseyin Can Bulvarı'nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

aw130607-01.jpgYapılan incelemelerde yerde yatan kişinin zihinsel engelli Mustafa Yalnız (62) olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Yalnız’ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

aw130607-02.jpgOlayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw130607-03.jpg

Son Haberler
CHP MYK İzmir adayını belirledi. Gözler son kararı verecek PM'ye çevrildi Siyaset
CHP MYK İzmir adayını belirledi. Gözler son kararı verecek PM'ye çevrildi
Tunceli’de izinsiz kazı yapanlara operasyon Yerel Haberler
Tunceli’de izinsiz kazı yapanlara operasyon
İsrail onay verdi gözler Hamas'a çevrildi. Gazze'de sıcak gelişme Dünya
İsrail onay verdi gözler Hamas'a çevrildi. Gazze'de sıcak gelişme
Galatasaray taraftarı penaltı bekledi. Oyun devam edince çıldırdılar Spor
Galatasaray taraftarı penaltı bekledi. Oyun devam edince çıldırdılar
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıdan Kenan İzmirlioğlu'na saç baş yoldurtan cevap Gündem
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıdan Kenan İzmirlioğlu'na saç baş yoldurtan cevap
Erden Timur'dan galibiyet duası. Maç başlamadan dua etti Spor
Erden Timur'dan galibiyet duası. Maç başlamadan dua etti