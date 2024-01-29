Bir anda yere yığılan adamın öldüğü ortaya çıktı

Olay, saat 14.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Hüseyin Can Bulvarı'nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yapılan incelemelerde yerde yatan kişinin zihinsel engelli Mustafa Yalnız (62) olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Yalnız’ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.