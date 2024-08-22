Bir anlık deyimi ne anlama geliyor?

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Bir anlık deyimi ne anlama geliyor?

Bir anlık deyimi ne anlama gelir? Bir anlık deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bir anlık deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir anlık, son derece kısa bir zaman diliminde gerçekleşen olay veya durumları tanımlamak için kullanılan bir ifadedir.

Zamanın neredeyse göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir kesitini ifade eden bu kavram, olayların beklenmedik hızda meydana geldiğini vurgular. Genellikle, bu süre öylesine hızlıdır ki, olayın tam anlamıyla farkına varılması bile güç olabilir. Bir anlık süreçler, gündelik hayatta sıklıkla karşılaşılan ani değişimlere, karar anlarına veya beklenmedik gelişmelere işaret eder.

BİR ANLIK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bir anlık dalgınlıkla telefonunu masadan düşürdü ve ekranı kırıldı."

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