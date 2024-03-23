Bir araçta 15 bin mermi ele geçirildi

Kaynak: İHA
Bir araçta 15 bin mermi ele geçirildi
Siirt'te gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda bir araçta yapılan aramada önemli miktarda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma ekipleri tarafından Siirt-Batman kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada toplamda 15 bin 610 adet mermi bulundu. Bu mermiler arasında 9 bin 880 adet 7,62 mm çapında, 5 bin 700 adet 5,56 mm çapında ve 30 adet 9 mm çapında tabanca mermisi yer aldı. Ayrıca aramada 10 gram kubar esrar maddesi de ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı gibi suçlarla mücadelesinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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