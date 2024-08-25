Bir arpa boyu yol gitmek deyimi ne anlama geliyor?

Bir arpa boyu yol gitmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İki anlamda kullanılır.

1. Çaba ve zaman harcanmasına rağmen elde edilen ilerlemenin neredeyse yok denecek kadar az olması; beklenen sonuca ulaşmada kayda değer bir gelişme sağlanamaması. Örneğin, uzun süredir üzerinde çalışılan bir projenin, çeşitli zorluklar ve engeller nedeniyle hala başlangıç aşamasında kalması.

2. Büyük umutlar ve beklentilerle başlanan bir işte, yapılan işin sonucunun oldukça sınırlı ve tatmin edici olmaması; bu durumda, emeklerin karşılığının alınamaması.

BİR ARPA BOYU YOL GİTMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yeni projeye başlamak için birçok hazırlık yaptık ama maalesef bir arpa boyu yol gittik, çünkü gerekli kaynakları hala tamamlayamadık."