Bir asker 5 silah arkadaşını öldürdü. Askeri tesiste dehşet

İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, İranlı bir asker Pazar günü güneydoğudaki Kerman kentinde asker arkadaşlarına ateş açarak beşini öldürdü.

Devlet televizyonu, çatışmanın askerin kışla yatakhanesine gelip dinlenen askerlere ateş açması sırasında meydana geldiğini bildirdi. Nedeninin belli olmadığı ve kimliği belirlenemeyen şüphelinin henüz yakalanmadığı belirtildi.

Raporda, saldırının başkent Tahran'ın yaklaşık 830 kilometre (515 mil) güneydoğusundaki Kerman'da gerçekleştiği belirtildi.

Kerman, bu ayın başlarında, 2020 yılında ABD'nin Irak'ta düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldürülen İranlı bir generalin ölümünün yıldönümü töreni sırasında 94 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına yol açan iki ölümcül patlamaya sahne olmuştu. Sorumluluğu IŞİD üstlendi.

İran'da da zaman zaman askeri üslere yönelik benzer saldırılar rapor ediliyor.

2022'de ülkenin güneyinde yol kenarındaki bir polis karakolunda bir asker başka bir askeri ve üç polisi öldürdü.

İran'da 19 yaş ve üzeri erkekler için 24 aya kadar askerlik hizmeti zorunludur.