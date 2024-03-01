Bir ayda 6 milyon 706 TL ceza yazıldı

Kaynak: İHA
Bir ayda 6 milyon 706 TL ceza yazıldı
Eskişehir'de jandarma ekiplerinin bir aylık trafik denetimlerinde 38 bin 457 araç kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 2 bin 771 sürücüye toplamda 6 milyon 706 bin 598 TL para cezası kesildi.

Ayrıca, 331 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 33 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönem içinde jandarma sorumluluk bölgesinde 618 vatandaşa trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

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