Bir ayda yükselen yaşam maliyeti belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bir ayda yükselen yaşam maliyeti belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın raporuna göre, İstanbul'daki perakende fiyatlar haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,42 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıklamasına göre, İstanbul'da yaşayan çalışanların yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya kıyasla %3,42 oranında yükseldi. Aynı dönemde, toptan satış fiyatlarındaki artış %3,85 olarak kaydedildi. İTO'nun verilerine göre, yıllık Ücretliler Geçinme Endeksi'nde %82,14, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'nde ise %60,49'luk bir artış görüldü.

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2024 yılının Haziran ayında, İstanbul'daki perakende fiyatlarında da önemli değişiklikler gözlemlendi. Özellikle konut giderlerindeki %8,01'lik artış dikkat çekerken, ulaştırma ve haberleşme harcamaları %4,06, gıda harcamaları %2,66, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları %2,50, giyim harcamaları %2,41 ve ev eşyaları için yapılan harcamalarda %1,50'lik bir artış yaşandı. Sağlık ve kişisel bakım harcamaları ise %0,54 oranında yükseldi.

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