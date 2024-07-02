Bir ayda yükselen yaşam maliyeti belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıklamasına göre, İstanbul'da yaşayan çalışanların yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya kıyasla %3,42 oranında yükseldi. Aynı dönemde, toptan satış fiyatlarındaki artış %3,85 olarak kaydedildi. İTO'nun verilerine göre, yıllık Ücretliler Geçinme Endeksi'nde %82,14, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'nde ise %60,49'luk bir artış görüldü.

2024 yılının Haziran ayında, İstanbul'daki perakende fiyatlarında da önemli değişiklikler gözlemlendi. Özellikle konut giderlerindeki %8,01'lik artış dikkat çekerken, ulaştırma ve haberleşme harcamaları %4,06, gıda harcamaları %2,66, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları %2,50, giyim harcamaları %2,41 ve ev eşyaları için yapılan harcamalarda %1,50'lik bir artış yaşandı. Sağlık ve kişisel bakım harcamaları ise %0,54 oranında yükseldi.