Bir baba daha eşi ve çocuklarının yanında darbedildi! Şiddetin adresi Ankara

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gerçekleşen trafik kazasının ardından çıkan kavgada, taksi şoförü M.Y.B. ve oğlu İ.B., diğer araç sürücüsü baba B.U.'yu eşi ve çocuklarının yanında, darbetti. Olayda yaralanan B.U., hastaneye kaldırıldı.

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HASARLI KAZA KAVGAYA NEDEN OLDU

Olay, sabah saatlerinde Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y.B. yönetimindeki taksi ile B.U.’nun kullandığı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taksi şoförü M.Y.B. ve yanındaki oğlu İ.B., diğer sürücü B.U.’ya yumrukla saldırdı.

Saldırı sırasında B.U.’nun eşi ve çocuklarının da olay yerinde olduğu öğrenildi. B.U.’nun eşi, yaşananları cep telefonuyla kayda alarak saldırganlara tepki gösterdi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. B.U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Taksi sürücüsü M.Y.B. ve oğlu İ.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine olayla ilgili adli işlem başlatıldı.