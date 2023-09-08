Bir babanın acı bekleyişi

Sinop'ta girdiği denizde babasıyla birlikte akıntıya kapılıp, kaybolan Ahmet Yusuf Mar'ı (16) arama çalışmaları devam ediyor. Hem denizden hem de havadan süren çalışmalarda, herhangi bir iz bulunamazken Ahmet Yusuf’un babasının çaresiz bir şekilde arama ve kurtarma çalışmalarını izlemesi kameralara yansıdı.

BABASI SON ANDA KURTARILDI

İstanbul'dan Sinop'a tatile gelip, Akliman Sahili'nde çadır kuran Bekir Mar (50) ile oğlu Ahmet Yusuf Mar, dün saat 13.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra baba ile oğlu, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren babayı son anda kurtarırken, Ahmet Yusuf Mar ise bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINI ÇARESİZCE İZLEDİ

Bekir Mar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken, oğlunu bulmak için Sinop Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun'dan gelen dalgıçlar çalışma başlattı. Hem denizden hem de havadan bugün de süren çalışmalarda herhangi bir iz bulunamadı.

Öte yandan tedavisinin ardından taburcu olan Bekir Mar, çalışmaları takip etmek için bölgeye gelerek çaresizce arama ve kurtarma çalışmalarını izledi.