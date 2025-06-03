Bir babanın gözyaşları! Sedyeyle getirildi: Peluş bebeklere sarıldı

Gaziantep’te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada vefat eden acil tıp teknisyeni Gülistan Kestanlıoğlu ve çocukları Atlas Mete (1) ile Eylül (6) için İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Kazada yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu, sedyeyle katıldığı törende çocuklarının peluş bebeklerine sarıldı.

Aydınlar Mahallesi’nde cumartesi gecesi geç saatlerde Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ahmet Kestanlıoğlu’nun kullandığı 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler ve hafif ticari araç sürücüsünün eşi Gülistan Kestanlıoğlu ile çocukları Atlas Mete ve Eylül hayatını kaybetti.

Acil tıp teknikeri Gülistan Kestanlıoğlu ve çocukları için Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü önünde anma töreni yapıldı.

Törene Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Akhan, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

ÇOCUKLARININ PELUŞ BEBEKLERİNE SARILDI

Eşi ve iki çocuğunu kazada kaybeden Ahmet Kestanlıoğlu, alana sedyeyle getirildi. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Kestanlıoğlu’nun çocuklarının peluş bebeklerine sarılması yürekleri burktu.

Törende dualar okunduktan sonra anne ve iki çocuğunun cenazeleri memleketleri Kahramanmaraş’a uğurlandı.