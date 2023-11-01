Bir belediye bu dava ile çalkalanıyor. Arsa satışında bilgi sızdırıldığı iddiası

Datça bir yıldır bir arsa alım-satımını konuşuyor

Arsayı alan Datça Belediyesi Meclis Üyesi Can Canbey ile yine meclis üyesi ortağı Volkan Karacaoğlu.

Arsayı satan ise Mesudiye'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Doçent Dr. Tuğrul Okay.

Taraflar bir yıldır mahkemelik.

Dava konusu, pasif hile ve bilgi suistimali iddiası.

NE OLMUŞTU?

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Mesudiye, Hızırşah ve Yakaköy mahallerinde köy yerleşim alanında daha önce planları yapılmış bazı arazilere “imar durum belgesi” verilmesi için geçen yıl 20 Aralık'ta Ankara'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gitmiş ve bu arazilere imar izni alarak dönmüştü.

Başkan Uçar Ankara'ya gitmeden önce kendisine soran meclis üyelerine, "yıllardır süren bu sorunu yüzde 99 çözeceğim, o arazilerin imar durum belgelerini alacağım" demişti.

Ankara'da işi bitiren başkan Gürsel Uçar, 3 Ocak 2023 tarihli meclis toplantısında da söz konusu arazilere imar izni aldığını müjdelemişti.

Ancak bu süre içinde, Başkan Uçar Ankara'ya gittikten 8 gün sonra Datça Belediyesi Meclis üyeleri Can Canbey ile Volkan Karacaoğlu, Doçent Doktor Tuğrul Okay'ın Mesudiye Damarası'ndaki bir arsasını 3 milyon 950 bin lira karşılığı satın almıştı.

İşte sorun bundan sonra başladı.

Satılırken "imar izin belgesi" olmayan arsaya, satıldıktan 5 gün sonra izin verilmesi bir takım şaibeleri ve iddiaları da beraberinde getirmişti.

Çünkü arsanın değeri bir anda kat kat artmıştı.

Yerel basın arsayı satın alan iki meclis üyesi Can Canbey ile Volkan Karacaoğlu'nun bilgi suistimali yaptığına ilişkin iddialara yer verdi.

Fısıltı gazetesi belediyeden dışarıya bilgi sızdırıldığı söylentileriyle çalkalandı.

Arsayı satan Dr. Tuğrul Okan da, aldatılarak dolandırıldığı ileri sürerek, "pasif hile yapıldığı" iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

????ARSAYA İHTİYATİ TEDBİR

1 Şubat 2023 tarihinde yapılan mahkemenin ilk duruşmasında söz konusu arsaya "ihtiyati tedbir" kararı verildi. Yani mahkeme sonuçlanana kadar arsa ile ilgili hiçbir işlem yapılamaz.

Bugün davanın 2.duruşması yapıldı.

Mahkeme heyeti arsa üzerindeki "ihtiyati tedbir"in sürmesine ve şahitlerin Şubat 2024 tarihinde yapılacak duruşmada dinlenmesine karar verdi.

???? UÇAR ŞAHİT OLUR MU?

Davacı tarafın Şubat ayındaki duruşmaya şahit olarak Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı çağıracağı öğrenildi.

Uçar daha önce bu alım satımın yasal olduğunu ancak siyaseten doğru bulmadığını, bunu iki meclis üyesine de söylediğini açıklamıştı.

Gürsel Uçar ayrıca Ankara'dan döndükten sonra kimseye imar konusunda bir bilgi vermediğini ifade etmişti.

Belediye Başkanın çağrılması halinde nasıl bir şahitlik yapacağı merak konusu.

????DAVACI: DOLANDIRILDIM

Arsayı satan Doktor Tuğrul Okay, aldatıldığını belirterek, "Arsa dolandırıcılığına maruz kaldım. Benden arsayı 3.9 milyona aldıktan birkaç hafta sonra burada birine (muhtemelen benim sorun çıkaracağımı anlayıp?) 6 milyona Satmaya çalıştılar. O kişi beni aradı, 'ancak 5 milyon verebiliyorum, 6 milyona çıkaramayacağım' dedi. Eğer beşe satsalardı, bir kaç hafta içinde 2.1 milyon lira (%55) kar edeceklerdi.

Hemen mahkemeye ihtiyati tedbir için başvurdum. Ayrıca CHP ve savcılığa suç duyurusunda bulundum.

CHP'den bir sonuç çıkmadı.

Ekonomik gücüm olmasa bu gözü para hırsı bürümüş kişiler ile uğraşamazdım. Ama inatla İstanbul'dan avukat tutarak, mahkemeye ciddi miktarda (arsa bedelinin belirli bir miktarını) yatırarak ceza görmeleri için uğraşıyorum. Burada bu kişinin benzer şekilde kandırdığı insanlara rica ettim 'beraber dava açalım' diye. İnsanlar haksızlık ile mücadele etmek yerine söyleniyor. Ben bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

????DAVALI: VİCDANIM RAHAT

Arsayı alan meclis üyesi ve 2024 yerel seçimlerinde Belediye başkanı aday adayı olduğunu duyuran Can Canbey daha önce yaptığı açıklamada vicdanen rahat olduğunu söylemişti.

Canbey, "arsayı alırken imar izin belgesinin verildiğinden haberimiz yoktu. Bir riske girdik ve ticari bir alım satım yaptık. Tarafımıza yöneltilen bu karalamalar ile siyasi odağımızdan vazgeçeçeğimizi sananlar sadece beyhude bir telaşın içinde" demişti.

????SİYASİLER TAKİPTE

Şimdi gözler Şubat ayında yapılacak duruşmada. Bakalım kimler şahit olacak, neler söyleyecekler?

Bilmece çözülecek mi?

Belediyeden dışarıya bilgi sızdı mı?

Yoksa bunlar sadece iddialardan ibaret mi?

Bu dava bir ticari dava gibi görünse de, Datça'nın yerel siyasi dengeleri açısından da çok önemli.

Toplumda müteahhit meclis üyeleriyle ilgili çok olumsuz bir algı var.

Mart seçimleri öncesi bu davanın gündemde olması belediye başkanı aday adaylarının ekiplerini oluştururken ince eleyip, sık dokumalarına neden olabilir.

Bakalım ne karar çıkacak?