Bir belediye daha TÜGVA'ya kapılarını kapattı. 'Artık halkın çıkarları için hizmet edeceğiz'

Kaynak: Haber Merkezi
Bir belediye daha TÜGVA'ya kapılarını kapattı. 'Artık halkın çıkarları için hizmet edeceğiz'
TÜGVA’ya kapılarını kapatan belediyelere yenisi eklendi. Kastamonu Belediyesi, TÜGVA’ya ait taşınmazların sözleşmesini Belediye Meclisi’nde alınan kararla iptal etti. Kastamonu Belediye Başkanı Baltacı “Artık halkın çıkarları için hizmet edeceğiz” dedi.

AKP’den CHP’ye geçen bir belediye daha TÜGVA’ya kapılarını kapattı. Kastamonu Belediyesi’nin olağan Belediye Meclisi toplantısında alınan karar ile TÜGVA’nın çadır kafe ve kütüphanesinin sözleşmesi iptal edildi. Karar oy çokluğu ile alınırken AKP’li üyeler karara itiraz etti.

Karara karşı çıkan AKP’li Meclis Üyeleri Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olan TÜGVA’nın “Toplum yararına çalışan kuruluş” olduğunu savundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ise yanıt olarak şunları söyledi:

“Toplum yararına çalışmak isteyenler bir zahmet kamunun mallarıyla, kamunun vergi istisnalarını kullanarak değil, kendi öz güçleriyle topluma yararlı olsunlar. Ben devletin parasız yatılı okulunda okudum. Devlet ne zaman eğitimden elini çekti, o alanları cemaatlerle tarikatlarla doldurdu, sonucunda 15 Temmuz oldu. TÜGVA ve TÜRGEV gibi kurumlar toplum yararına çalışan değil, siyasi bir ideolojiyi yaygınlaştımak için belediyeleri istismar eden yapılardır."

Belediye Başkanı Baltacı sözlerinin devamında "Kastamonu'nun ve belediyemizin malına mülküne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin hakkının; kişilerin, vakıfların ve üç beş çıkar grubunun yararına kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Artık halkın çıkarları için hizmet edeceğiz, eğitime yatırım yapmak isteyen Milli Eğitim Bakanlığı’na gitsin" şeklinde konuştu.

31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte Kastamonu Belediyesi'nde yönetim MHP'den CHP’ye geçmişti. CHP’nin adayı Hasan Baltacı yüzde 48,98 oy alarak kentin yeni belediye başkanı olmuştu.

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