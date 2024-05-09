CHP'den AKP'ye geçen belediyede TÜGVA ve Ensar Vakfı'yla imzalanan protokoller iptal edildi

İstanbul'da, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP’den CHP'ye geçen Çekmeköy İlçe Belediyesi'nin meclis toplantısında, daha önce Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Ensar Vakfı ile yapılmış protokollerin iptal edilmesine karar verildi.

Çekmeköy Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Bora Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, TÜGVA ve Ensar Vakfı ile daha önce imzalanmış olan protokoller feshedilirken, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol de iptal edildi.

TÜGVA, Ensar Vakfı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile 30 Aralık 2020'de 4 yıl geçerli olacak protokoller imzalanmıştı.

"Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma faaliyetlerinin Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılması ve başkaca benzer projelerin belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi planlandığı" gerekçesiyle Çekmeköy Belediye Meclisi bu protokollerin feshetme yetkisini Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e devretti.

Çerkez’in, bu derneklere ve vakıflarla yapılan çalışmaları değerlendirdikten sonra işin ve işleyişin kamuya olan faydalarını ele alıp gerekli çalışmaları yapacağı ifade edildi.

5 YENİ MÜDÜRLÜK GELİYOR

Toplantıda ayrıca 5 yeni müdürlük kurulmasına karara bağlandı. Bu karar kapsamında İlçede Afet İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nün yakın zamanda Çekmeköylülere hizmet vereceği belirtildi.