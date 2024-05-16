Cemaatin inşaatı için yüzlerce ağaca kıyılacak. Onay Bakanlıktan

Kaynak: Cumhuriyet
Cemaatin inşaatı için yüzlerce ağaca kıyılacak. Onay Bakanlıktan
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı, İskenderpaşa Cemaati’nin isteği üzerine, Üsküdar Altunizade’de bulunan 130 ağacın kesilmesine onay verdi.

Mülkiyeti Hazine’ye ait olan ancak kullanım hakkı Mahmut Esat Coşan Eğitim Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Vakfı’na verilmiş olan, Altunizade 1812 ada 90 parsel üzerindeki 130 ağacın kesilmesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onay verdi.

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Söz konusu vakfın, İskenderpaşa Cemaati’ne ait olduğu bilinirken, vakfın ağaçların kesilmesiyle ilgili talebi, iki bakanlık arasındaki yazışmalar, ağaçların yerinde tespit edilmesi, raporun düzenlenmesi, kesilecek ağaçların değer tespiti ve satış ilanı 8 günde tamamlandı.

Cemaatin, söz konusu 12 bin metrekarelik parsele, bitişik parselde bulunan ve kendisine ait olan Asfa Eğitim Kurumları için yurt yapacağı belirtildi. Parselde daha önce de var olan yurt binaları 2019 yılında yıkılmıştı.

122428100-19f843f1-d535-44df-a81f-db303e75ad5f.jpg“PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanvekili CHP’li Birgül Coşar, 130 ağacın kesilme kararına sert tepki gösterdi ve “Bahsi geçen arazi Mahmut Esat Coşan Eğitim Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Vakfına tahsis edilmiştir. Arazinin üzerine Erkek öğrenci yurdunun yapılması planlanmaktadır. Kamuya ait arazinin bir vakfa peşkeş çekilmesini, bütün canlıların yaşam kaynağı, doğanın akciğerleri olan ağaçların kesilmesini kabul etmiyoruz. Derhal verilen karardan vazgeçilmelidir.” açıklamasında bulundu.

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