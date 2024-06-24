Bir belediye İsrail’le ticareti kesti

Kaynak: AA
Bir belediye İsrail’le ticareti kesti

Belçika’da Anvers Belediyesi, elektrikli araçlar üreten bir İsrailli şirketin Üst Yöneticisinin Filistinlilere yönelik nefret söylemleri nedeniyle ticaret yapmaktan vazgeçti.

Belçika’nın resmi ajansı Belga’nın Anvers Belediye Başkanlığı Ofisi’ne dayandırdığı habere göre, EZRaider isimli İsrailli şirketin Üst Yöneticisi, Filistinlilere karşı ırkçı ve nefret dolu ifadelerde bulunmuştu.

Anvers Belediyesi yönetimi, bu açıklamaları “kabul edilemez” buldu ve oy birliğiyle EZRaider ile olan satın alma sürecini durdurma kararı aldı.

Bu karar, Gazze’de süren saldırılara rağmen İsrailli şirketten elektrikli araç filosu satın alma girişiminin tartışmalara yol açtığı bir dönemde geldi

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