Bir bronz madalya daha geldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Bir bronz madalya daha geldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya elde etti.

Grand Palais'taki müsabakalarda son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u mağlup etti.

Fransız Althea Laurin'e yarı finalde yenilen ve final şansını kaybeden milli sporcu, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında ilk seti 9-7 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci seti 4-2 kazandı ve durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 6-2 alarak maçı 2-1 kazanan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kariyerinde ilk olimpiyat madalyasını alan Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te Türkiye'ye 8. madalyasını kazandırdı.

İlgili Haberler
Arseniy Batagov Trabzon'u salladı
Beşiktaş'ın Chiesa teklifi ortaya çıktı. Resmen açıklandı
Kadıköy'den ilk gol sesi geldi
Son Haberler
Yalova’da balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu Yerel Haberler
Yalova’da balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu
Türk gıda devi halka arz oluyor. Kaç lot vereceği belli oldu Ekonomi
Türk gıda devi halka arz oluyor. Kaç lot vereceği belli oldu
Arseniy Batagov Trabzon'u salladı Spor
Arseniy Batagov Trabzon'u salladı
Osmaniye'de devrilen greyderin altında kalan operatör hayatını kaybetti Yerel Haberler
Osmaniye'de devrilen greyderin altında kalan operatör hayatını kaybetti
Ankete göre Almanların yüzde 68'i İsrail'e askeri destek verilmesine karşı Dünya
Ankete göre Almanların yüzde 68'i İsrail'e askeri destek verilmesine karşı
Arnavutköy’de dehşet anları: Sokak ortasında eşini böyle öldürdü Gündem
Arnavutköy’de dehşet anları: Sokak ortasında eşini böyle öldürdü