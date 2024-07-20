Bir buçuk yılda 31 milyon lira dolandırdılar

Kaynak: İHA
Bir buçuk yılda 31 milyon lira dolandırdılar

Sakarya’da jandarma sorumluluk bölgesinde son 18 ay içinde yaşanan 535 dolandırıcılık olayında vatandaşlar toplamda 31 milyon TL zarar etti.

Dolandırıcılıkla mücadele eden Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, bu kapsamda 61 camide 143 personelle vatandaşları bilgilendirdi.

Son dönemde dolandırıcılık vakalarının artış gösterdiği Sakarya'da, jandarma ekipleri çeşitli önlemler alarak halkı bilinçlendirmeye devam ediyor. 2023 yılının ilk altı ayında 229 dolandırıcılık vakası meydana gelirken, vatandaşlar 7 milyon 683 bin TL zarara uğradı. 2024 yılının ilk altı ayında ise 180 dolandırıcılık olayı yaşandı ve vatandaşların zararı 17 milyon 471 bin TL’ye yükseldi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık suçlarının önüne geçmek amacıyla daha önce kahvehanelerde bilgilendirme toplantıları yapmış, el broşürleri dağıtmış ve sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapmıştı. En son olarak, 19 Temmuz 2024 tarihinde, Cuma namazında 61 camide gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğiyle vatandaşlar dolandırıcıların yöntemleri hakkında uyarıldı.

Jandarma yetkilileri, dolandırıcılığın en yaygın suçlardan biri haline geldiğini belirterek, vatandaşların bu tür suçlardan korunmaları için sürekli olarak bilgi ve uyarı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

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