Bir çift maaşlı daha. Hayat AKP’lilere güzel

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Yardımcılığına atanan Refik Tuzcuoğlu’nun bir göreve daha atanarak çift maaşlı olduğu ortaya çıktı. Tuzcuoğlu, Emlak Konut GYO'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. Söz konusu atama “Hayat AKP’lilere güzel” yorumuna neden oldu.

Bir çift maaşlı daha. Hayat AKP’lilere güzel

Refik Tuzcuoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Bu atamadan 10 gün sonra ise borsaya açık olan Emlak Konut GYO'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

ODA TV'den Uğur Can Biçer'in haberine göre, yapılan bu atamaların ardından Refik Tuzcuoğlu çifte maaş alacak.

REFİK TUZCUOĞLU KİMDİR

Emlak Konut'taki bilgilere göre Refik Tuzcuoğlu, 1967 yılında Konya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1997-2004 yılları arasında aile şirketlerinin başında bulunan Tuzcuoğlu, 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Meram Belediye Başkanlığına seçildi.

2009-2014 yıllarında Kayseri Büyükşehir Şirketler Genel Koordinatörlüğü ve KASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2016-2018 arası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İLBANK Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yaptı.

2018-2019 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

2018-2023 arası Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul üyeliğini yürüttü.

2023'te ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Öte yandan Refik Tuzcuoğlu evli ve 3 çocuk babası.

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