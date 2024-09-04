Bir çift söz deyimi ne anlama geliyor?

Bir çift söz deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle kısa ve öz bir konuşma ya da diyalog anlamına gelir. Bu deyim, konuşulanların birkaç kelimeyle sınırlı olduğunu ve genellikle önemli bir noktayı ya da duyguyu ifade etmek için kullanıldığını ima eder.

"Bir çift söz" daha geniş bir konuşma ya da tartışma yerine, doğrudan ve net bir şekilde birkaç kelimeyle yapılan bir ifadedir. Bu tür ifadeler genellikle etkili ve anlamlı olabilir, çünkü az sözle çok şey anlatma amacı taşır.

BİR ÇİFT SÖZ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sorunun çözümü için toplantıda sadece bir çift söz etmesi yeterli oldu; herkes hemen anlamıştı ne yapmaları gerektiğini."