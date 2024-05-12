Bir çocuk annesi toprağa gömülü halde bulundu

Dilara Günana adlı 25 yaşındaki anne, 4 Mayıs sabahı evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, telefona ulaşamayınca endişelenerek durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Dilara'nın cesedi Sedeftepe köyü Armutluk mevkiinde toprağa gömülü halde bulundu. Kadının cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak birçok şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturma devam ediyor.

Bu acı haberi alan Zeycan Günana, kızının katillerinin en ağır cezayı almasını istedi. Acılı anne, kızının adaletinin sağlanmasını ve huzura kavuşmayı diledi. Aynı zamanda, geride kalan 7 yaşındaki torununa ömrünün sonuna kadar bakacağını belirtti.

Cenazeyi almak için morgun önünde saatlerce bekleyen ailenin dramı yürekleri dağladı. Öldürülen Dilara'nın küçük kızı ise henüz hiçbir şeyden habersizdi ve oyunlar oynayarak vakit geçirdi.

Dilara'nın ağabeyi Sidar Günana da kardeşinin Anneler Günü'nde kaybedilmesinin acısını yaşadı. Katillerin adalet önünde hesap vermelerini ve en ağır cezayı almalarını talep etti.