Bir dev zam da salçaya geliyor

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, üreticilerin sorunlarına dikkat çekerken fiyatlardaki artışlar nedeniyle salçanın fiyatının 70 liraya kadar çıkabileceğini söyledi.

Bir dev zam da salçaya geliyor

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa’daki domates üreticilerinin sorunlarını açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre; Başevirgen, Türkiye’de salçalık domates üretiminde birinci sıralarda yer alan Manisa’daki sorunları tanımlarken “Özellikle salçalık domates üretiminde hatırı sayılır miktarlarda üretim yapılan Manisa ovasında bu yıl 125-130 bin dekar salçalık domates ekimi yapıldı. Salçalık domates üreticileri, ürünlerine biçilen fiyatlardan oldukça dertli. Salça fabrikalarıyla sözleşme yapan üreticiler kilosu 2,6 liradan domatesini satmak zorunda kalıyor ancak çiftçilerin beklentisi en az 4 lira” dedi.

“SALÇA SENEYE 70 LİRAYA ÇIKACAKTIR”

Üreticilerin emeği ve haklarına dikkat çeken Başevirgen, "Domates alım fiyatı en azından 4 lira seviyesine çıkarılmalı. Aksi takdirde birçok çiftçimiz sanayi tipi domates üretiminden vazgeçecektir. Bu durumda arz talep dengesi bozulacak ve önümüzdeki yıl fabrikaların çarkları daha az dönecektir. Bugün 35 lira olan salça seneye 70 liraya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

“DOMATES MALİYETİ 13 LİRA, MARKET FİYATI 35 LİRA”

Üreticilerden 2,6 liraya alınan domatesten yapılan salçadan marketlerde 800 gramlık ambalajlardaki fiyatının 35 lira olduğunu söyleyen Başevirgen, “800 gram salça üretmek için yaklaşık 5 kilo domates kullanmakta olan sanayicinin salçadaki domates maliyeti 13 lira ama salçanın market fiyatı 35 lira. Yani ya sanayici çok kazanıyor ya da marketler. Ama her halükarda kazanamayan çiftçiler. Adeta domates üreticisin aleyhine kurulmuş bir piyasa var" dedi.

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