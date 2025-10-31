Motorola, İndeks Bilgisayar aracılığıyla yeniden faaliyetlerine başlıyor.Akıllı telefon dünyasının köklü markası Motorola, 2015-2016'da Türkiye pazarından çekilmişti. Bu karar teknoloji çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştı.

Aradan geçen yılların ardından marka, Türkiye'ye dönüş sinyali veriyor.

Son dönemde LG ve Nokia gibi rakiplerin pazardan çekilmesiyle, Motorola'nın dönüşü sektörde heyecan oluşturdu.

Dönüş planının odağında İndeks Bilgisayar yer alıyor.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji dağıtıcılarından İndeks, Motorola akıllı telefon ve aksesuarlarının distribütörlüğü için Lenovo Ireland International Ltd. ile resmi görüşmelere başladı. Bu adım, 30 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Görüşmeler, Motorola'nın Türkiye pazarına dönüşünün temelini oluşturuyor.

LENOVA'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Lenovo cephesinden de doğrulama geldi. Lenovo Türkiye Ülke Müdürü, “Motorola markalı akıllı telefonlarımızı Türkiye’ye getirme ihtimalimizin yüksek olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi bu süreç resmen başladı” dedi.

HANGİ MODELLER TÜRKİYE'YE GELECEK?

Hangi modellerin geleceği netleşmedi. Ancak Razr 50 Ultra, Edge 50 Pro ve ThinkPhone by Motorola gibi modellerin Türkiye'ye sunulması öngörülüyor.Bu cihazlar, katlanabilir ekran ve üst düzey performanslarıyla pazarda rekabeti artırabilir.

2015-2016'da operasyonlarını durduran Motorola, Lenovo desteğiyle güçlü kanallarla geri dönüyor. Marka, teknoloji tutkunlarının dikkatini çekmeye hazırlanıyor.Motorola'nın Türkiye serüveni bu kez kalıcı olabilir.