Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti

Ailesinden yapılan açıklamaya göre Leave Her to Heaven filmindeki rolüyle tanınan Darryl Hickman, 22 Mayıs Çarşamba günü hayatını kaybetti.
Hickman, çocuk oyuncu olarak 40'tan fazla filmde rol aldı ve hem Paramount hem de MGM'de sözleşmeli oyuncu olarak yer aldı.
En dikkate değer rolleri arasında , John Ford'un 1940 yapımı Gazap Üzümleri uyarlamasında Joad ailesinin en genç üyesi Winfield'ı canlandırması ve 1946 kara filmi The Strange Love of Martha Ivers'da Van Heflin'in karakterinin genç versiyonu rolü yer alıyor.
En ünlü rolü, Cornel Wilde'ın Richard'ının küçük kardeşi Danny'yi canlandırdığı 1945 yapımı Leave Her to Heaven'da geldi.
1951'de oyunculuktan kısa bir süreliğine emekli oldu ve bir manastıra girdi ancak bir aydan biraz fazla bir süre sonra Hollywood'a döndü.
Darryl Gerrad Hickman, 28 Temmuz 1931'de Hollywood, Kaliforniya'da doğdu. Bir dans okulu yönetmeni tarafından keşfedildikten sonra Paramount'ta bir sözleşme imzaladı ve ilk filmine 1937 yapımı The Prisoner of Zenda'da Ronald Colman'ın oğlu rolüyle çıktı.
Çıkışı, 1939'daki The Star Maker'da şarkı söyleyen ve step dansı yapan bir genç olarak gerçekleşti.
Untamed, Men of Boys Town, Mob Town, Joe Smith, American, The Human Comedy, Rhapsody in Blue, Two Years Before the Mast, Boys' Ranch, Alias Nick Beal ve The Set gibi dönemin çok sayıda filminde rol aldı.
Kısa emekliliğinden sonra Hollywood'a döndü ancak yetişkin olarak daha az rol buldu.
1956 yapımı Tea and Sympathy'de Al rolünde destekleyici bir rol oynadı. Bu dönemde televizyonda daha fazla başarı elde etti.
The Life ve Legend of Wyatt Earp, The Untouchables, Perry Mason, Gunsmoke, Climax! dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
Küçük kardeşi Dwayne Hickman, 1959'dan 1963'e kadar CBS komedisi The Many Loves of Dobie Gillis'in yıldızıydı.
Hickman, ilk sezonun üç bölümünde küçük erkek kardeşiyle birlikte Dobie'nin ağabeyi Davey'i canlandırarak yer aldı.
Hickman aynı zamanda Broadway'de de başarıya ulaştı ve How to Succeed in Business Without Understand Trying'in orijinal yapımında J. Pierrepont Finch rolünü Robert Morse'un yerine devraldı.
Oyunculuk kariyeri sona ererken Hickman aynı zamanda senarist ve televizyon yöneticisi oldu. 1961'de NBC'nin The Loretta Young Show'unda yazdı.
Hickman New York'a taşındı ve 1970'ler boyunca CBS dizisi Love of My Life'ın yapımcısı olarak çalıştı. Ayrıca yaklaşık beş yıl boyunca CBS gündüz programlamasının başkanlığını yaptı.
Sinemaya uzun bir ara verdikten sonra, 1976 yapımı Network'te West Coast televizyon yöneticisini canlandırmak üzere sinemaya geri döndü.
Daha sonraki yıllarda Hickman, oyunculuk teknikleri üzerine bir kitap yayınladı: Bilinçsiz Aktör: Kontrol Dışında, Tam Komutta.
Hickman, 1960'tan 1982'ye kadar The Tingler'ın setinde tanıştığı aktris Pamela Lincoln ile evliydi. İki oğulları vardı; küçük oğulları Justin, 1985'te 19 yaşındayken intihar ederek öldü.