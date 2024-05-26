Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti

Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Leave Her to Heaven ve The Grapes of Wrath filmlerinin çocuk yıldızı Darryl Hickman 92 yaşında hayatını kaybetti.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 1

Ailesinden yapılan açıklamaya göre Leave Her to Heaven filmindeki rolüyle tanınan Darryl Hickman, 22 Mayıs Çarşamba günü hayatını kaybetti.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 2

Hickman, çocuk oyuncu olarak 40'tan fazla filmde rol aldı ve hem Paramount hem de MGM'de sözleşmeli oyuncu olarak yer aldı.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 3

En dikkate değer rolleri arasında , John Ford'un 1940 yapımı Gazap Üzümleri uyarlamasında Joad ailesinin en genç üyesi Winfield'ı canlandırması ve 1946 kara filmi The Strange Love of Martha Ivers'da Van Heflin'in karakterinin genç versiyonu rolü yer alıyor.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 4

En ünlü rolü, Cornel Wilde'ın Richard'ının küçük kardeşi Danny'yi canlandırdığı 1945 yapımı Leave Her to Heaven'da geldi.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 5

1951'de oyunculuktan kısa bir süreliğine emekli oldu ve bir manastıra girdi ancak bir aydan biraz fazla bir süre sonra Hollywood'a döndü.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 6

Darryl Gerrad Hickman, 28 Temmuz 1931'de Hollywood, Kaliforniya'da doğdu. Bir dans okulu yönetmeni tarafından keşfedildikten sonra Paramount'ta bir sözleşme imzaladı ve ilk filmine 1937 yapımı The Prisoner of Zenda'da Ronald Colman'ın oğlu rolüyle çıktı.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 7

Çıkışı, 1939'daki The Star Maker'da şarkı söyleyen ve step dansı yapan bir genç olarak gerçekleşti.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 8

Untamed, Men of Boys Town, Mob Town, Joe Smith, American, The Human Comedy, Rhapsody in Blue, Two Years Before the Mast, Boys' Ranch, Alias ​​Nick Beal ve The Set gibi dönemin çok sayıda filminde rol aldı.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 9

Kısa emekliliğinden sonra Hollywood'a döndü ancak yetişkin olarak daha az rol buldu.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 10

1956 yapımı Tea and Sympathy'de Al rolünde destekleyici bir rol oynadı. Bu dönemde televizyonda daha fazla başarı elde etti.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 11

The Life ve Legend of Wyatt Earp, The Untouchables, Perry Mason, Gunsmoke, Climax! dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 12

Küçük kardeşi Dwayne Hickman, 1959'dan 1963'e kadar CBS komedisi The Many Loves of Dobie Gillis'in yıldızıydı.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 13

Hickman, ilk sezonun üç bölümünde küçük erkek kardeşiyle birlikte Dobie'nin ağabeyi Davey'i canlandırarak yer aldı.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 14

Hickman aynı zamanda Broadway'de de başarıya ulaştı ve How to Succeed in Business Without Understand Trying'in orijinal yapımında J. Pierrepont Finch rolünü Robert Morse'un yerine devraldı.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 15

Oyunculuk kariyeri sona ererken Hickman aynı zamanda senarist ve televizyon yöneticisi oldu. 1961'de NBC'nin The Loretta Young Show'unda yazdı.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 16

Hickman New York'a taşındı ve 1970'ler boyunca CBS dizisi Love of My Life'ın yapımcısı olarak çalıştı. Ayrıca yaklaşık beş yıl boyunca CBS gündüz programlamasının başkanlığını yaptı.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 17

Sinemaya uzun bir ara verdikten sonra, 1976 yapımı Network'te West Coast televizyon yöneticisini canlandırmak üzere sinemaya geri döndü.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 18

Daha sonraki yıllarda Hickman, oyunculuk teknikleri üzerine bir kitap yayınladı: Bilinçsiz Aktör: Kontrol Dışında, Tam Komutta.

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Bir dönemin çocuk yıldızı hayatını kaybetti 19

Hickman, 1960'tan 1982'ye kadar The Tingler'ın setinde tanıştığı aktris Pamela Lincoln ile evliydi. İki oğulları vardı; küçük oğulları Justin, 1985'te 19 yaşındayken intihar ederek öldü.

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