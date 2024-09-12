Bir elin beş parmağı gibi deyimi ne anlama geliyor?

Bir elin beş parmağı gibi deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birbirinden ayrılmayan, sıkı sıkıya bağlı veya ayrılmaz bir bütün oluşturan unsurları tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, beş parmağın el içinde nasıl birlikte hareket ettiğini ve her bir parmağın diğerlerinden ayrılmadan işlev gördüğünü anlatır. Bu bağlamda, bir elin parmakları arasında herhangi bir ayrım gözetilmeksizin birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan şeyleri ifade eder.

Aile üyeleri, yakın arkadaşlar ya da bir ekip, bu deyimle tanımlanabilir; zira aralarındaki bağ, parmakların el içindeki uyumlu hareketi gibi, güçlü ve ayrılmazdır. Bu tür ilişkilerde, her bir birey, grubun veya topluluğun ayrılmaz bir parçası olarak, diğerleriyle uyumlu bir şekilde işbirliği yapar.

BİR ELİN BEŞ PARMAĞI GİBİ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Biz kardeşlerimle bir elin beş parmağı gibiyizdir, birimizin canı yansa hep beraber üzülürüz."