Bir evin bahçesinde yüzlerce kaçak yakalandı

Edirne’de bir evin bahçesinde bulunan 100’den fazla kaçak polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bir evin bahçesinde yüzlerce kaçak yakalandı

NTV'nin haberine göre, Türkiye genelinde düzensiz göçe yönelik denetimler devam ederken, Edirne’de gece devriyesinde olan bekçiler, Çavuşbey Mahallesi Büyük Zincirli Kuyu Sokak bir evin bahçesinde toplu halde bulunan 100’den fazla kişiyi fark etti. Yapılan inceleme sonucu grubun Edirne’den Avrupa’ya geçmek isteyen kaçak göçmenler olduğu anlaşıldı. Olay yerine polis ekipleri sev edildi.

Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Filistin ve Suriye uyruklu 100’den fazla düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.

Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek. Polis, göçmenleri Edirne’de terk eden organizatörleri ve insan kaçakçılarını bulmak için çalışma başlattı.

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