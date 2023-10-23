Akla hayale gelmeyecek kaçakçılık yöntemleri. Bakanlık video yayınladı

Ticaret Bakanlığı yılın ilk 10 ayında 18,8 milyar liralık kaçak eşya yakalandığını açıkladı. Bakanlığı yayınladığı videoyla ilginç kaçakçılık görüntülerini gözler önüne serdi. Karpuzun içinde kaçak mallar çıktı. Gitar kutusunda bakın neler yakalandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Akla hayale gelmeyecek kaçakçılık yöntemleri. Bakanlık video yayınladı

Haber: Erhan SONGÜR

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri yılın ilk 10 ayında kaçakçılara geçit vermedi. Yıl boyunca yürütülen faaliyetler neticesinde toplam 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı videoda ise akla hayale gelmeyecek kaçakçılık olayları gözler önüne serildi. Kaçakçılar her yolu denediler. Karpuzun içine kaçak malzemeleri yerleştirdiler ama gümrük muhafazayı atlatamadılar

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Kaynaklanan levhaların içindeki uyuşturucular böyle yakalandı

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Bakanlığın yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizin kaçakçılık ve yasa dışı ticaretle, ülke ekonomimizi olumsuz etkileyecek her türlü fiile karşı mücadelesi tavizsiz ve kesintisiz bir şekilde devam edecektir." denildi.Gitar kutusundaki uyuşturucular böyle ele geçirildi

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