Akla hayale gelmeyecek kaçakçılık yöntemleri. Bakanlık video yayınladı

Haber: Erhan SONGÜR

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri yılın ilk 10 ayında kaçakçılara geçit vermedi. Yıl boyunca yürütülen faaliyetler neticesinde toplam 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı videoda ise akla hayale gelmeyecek kaçakçılık olayları gözler önüne serildi. Kaçakçılar her yolu denediler. Karpuzun içine kaçak malzemeleri yerleştirdiler ama gümrük muhafazayı atlatamadılar

Kaynaklanan levhaların içindeki uyuşturucular böyle yakalandı

Bakanlığın yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizin kaçakçılık ve yasa dışı ticaretle, ülke ekonomimizi olumsuz etkileyecek her türlü fiile karşı mücadelesi tavizsiz ve kesintisiz bir şekilde devam edecektir." denildi.Gitar kutusundaki uyuşturucular böyle ele geçirildi