Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı

Bana bakın Yunanlar!

Ayağınızı denk alın.

Ne olmuş yani Reis-i cumhurumuz Erdoğan “Bir gece ansızın gelebiliriz diye Yunanistan’a değil PKK’ya dedim” dediyse…

Ne olmuş yani Erdoğan “Benim için bitmiştir” dediği Miçotakis ile görüşüp Doğu Ege adaları için Türklere 7 günlük turist vizesi verilmesi kararı aldılarsa…

Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Ona göre haaa!

Zaten nasıl gelecektik başka türlü?

“Yerli ve milli” iktidar sahipleri tarafından Kozmik Oda’mıza sokulan FETÖ’cü alçakların Egemen Harekat Planı’nı çalıp sahiplerine sızdırmasından sonra nasıl gidecektik ki o adalara?

Yunanistan ile olası bir savaşta izlenecek askeri stratejiyi içeren "Egemen Harekâtı" planına göre, TSK'nın ilk olarak adalara saldırmasını düşünen ve buna göre savunma planları hazırlayan Yunanistan'ın hataya düşürülmesi hedefleniyordu.

TSK, adalara değil aksine Batı Trakya'dan Selanik'e kadar uzanan hattı yıldırım harekâtı ile ele geçirip kısa sürede, savunması zayıf hat üzerinden Atina sınırlarına ulaşmayı hedefliyordu.

Bu saldırı ile Yunanistan, adalara yaptığı savunma hattının işe yaramadığını düşünüp bu hattı Batı Trakya-Atina hattına kaydıracaktı.

Bunun üzerine Ege hattına konuşlanan Türk birlikleri yeni bir yıldırım harekâtı ve donanma desteğiyle boşalan askerî üsleri vurarak savunmasız kalan adaları ele geçirecekti.

Ardından neye uğradığını şaşıran Yunanistan'a hem Trakya hem Ege üzerinden baskı yapılarak ateşkese ve teslime zorlanacaktı.

Hızlı bir anlaşma ile adalar ve Trakya üzerindeki bazı bölgelerin Türkiye'ye bırakılması istenecek ve tekrar BM nezdinde savaşın sona erdirilmesi sağlanacaktı.

Bu planların Mehmet Baransu gibi FETÖ kuklası, ne olduğu belli olmayan birine teslim edilip medyaya ve tüm dünyaya servis edilmesi sağlandı.

Tabii Yunanistan'a da servis edildi. Planı gören Yunan Genelkurmay'ı afalladı, neye uğradığını şaşırdı. Ve tüm savunmasını bu planı dikkate alarak değiştirdi.

Batı Trakya saldırı bölgesine kocaman uzun hendekler açtırıp savunma hatları oluşturdu. Adalar üzerine birçok HSS, topçu bataryaları üsler yerleştirdi.

Dahası hem adalara hem de Batı Trakya’ya ABD askeri varlığı ile yerleşti egemen harekat planının ardından.

ABD ile Yunanistan’da Batı Trakya’da tatbikat bile yaptı.

FETÖ'nün Türk Ordusu'nun kozmik odasından çalmasıyla ortaya çıkan bir harekât planına cevaptan ibaretti aslında tatbikat...

İşte o yüzden dedim; “Bir gece ansızın tatile gitmekten başka nasıl gidebiliriz ki” diye.

Oysa bir zamanlar, bir gecenin sabahında ansızın Kıbrıs’a havadan indirme, denizden çıkarma yapmıştık.

Kıbrıs Harekatı’ndan tam yedi yıl önce 1967’de ise, Demirel Hükümeti çıkarma sopasını gösterince ABD tutuşmuş ve Kıbrıs’a gizlice sokulan 20 bin kişilik Yunan Kolordusu adadan çıkmak zorunda kalmıştı.

Şimdi o Eski Türkiye’nin olmadığını Yunanlar da çok iyi biliyor.

Şimdi reisin Türkiye’si var…

Ve Miçotakis’in Türklere turist vize sağlanacağını söylediği Ege adaları içinde AKP döneminde tek kurşun atılmadan Yunan işgaline terk edilen 20 adamız da var…

Sizin anlayacağınız; Türkler kendi toprağına turist olarak gidecek!

Türkiye Yüzyılına bak!