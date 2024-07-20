Bir gün arayla iki yangın. 6 ev küle döndü

Bir gün arayla iki yangın

İlk yangın, dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıktı ve iki evi tamamen kül etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bugün ise aynı köyde yeni bir yangın daha başladı. Bu kez, Hüseyin Şentürk'e ait evde çıkan alevler, hızla çevredeki diğer evlere sıçradı. Olayı fark eden köy sakinleri durumu yetkililere bildirerek itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı ancak dört ev kullanılamaz hale geldi. Her iki yangının birbirleriyle bağlantılı olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.