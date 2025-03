Bir günde 5 kadın daha cinayete kurban gitti!

2 AYLIK EŞİNİ SATIRLA KATLETTİ

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Antalya Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. 2 ay önce evlenen Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, dün öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. İddiaya göre Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman’a satırla vurdu.

Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü, ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. Sakman'ın arkadaşı olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti.

ESKİ SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 01.30 sıralarında İzmir Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi O.G. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.G., Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, O.G.'yi gözaltına aldı.

BOŞANDIĞI EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay akşam saatlerinde İstanbul Mehmet Akif Ersoy mahallesi 1837. Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce boşanan fakat birlikte yaşamaya devam eden Gülnur Akalın ile Tuncer Batmaz arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncer Batmaz, mutfaktan aldığı bıçakla Gülnur Akalın'ı sırtından bıçakladı. Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti. Evden gelen bağrışma seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri girdi. Eve giren polis ekipleri, Akalın ve Batmaz'ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen Akalın ve Batmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Tuncer Batmaz'ın olaydan önce sosyal medyada paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Batmaz'ın küfürlü paylaşımında, "Beni eşimden ayırıp bizim ölme sebebimiz oldu. Allah belanı versin inşallah. Nelere sebep oldun. Çocuklarımın vebali senindir. Yuvamı yıktın" ifadelerini kullandığı görüldü

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Çorlu ilçesinde oturan ve Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesindeki evlerine giden 2 çocuk sahibi Halil-Halime Avşar çifti arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile eski polis memuru Halil Avşar, Halime Avşar'ın eşarpla boğdu ardından telefonla jandarmayı arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Halime Avşar'ın öldüğü belirlendi. Avşar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Halil Avşar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 21.30 sıralarında Konya Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokakta meydana geldi. Kadına Destek Uygulaması'ndan (KADES) gelen ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Yusuf Adıyaman ve eşi Havva Adıyaman'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede KADES uygulamasına evde bulunan çocukların bastığını öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Yusuf Adıyaman'ın, çocukları görme bahanesiyle eve geldiği, çıkan tartışmanın ardından ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.