Bir günde ne kadar saç dökülürse normaldir?

Her bir saç teli kendine has büyüme, bekleme ve dökülme döngüsüne sahiptir. Bu, saç fırçasında bulunan dökülmüş saç telleri için bir açıklama niteliğindedir. Bir günde ne kadar saç dökülmesinin normal olduğu ise farklıdır. Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin belirttiğine göre, tipik bir dökülme günde 50 - 100 saç teli kadar olmalıdır.

Amerikan Dermatoloji Akademisi tarafından belirtilen veri ortalama bir sayı olarak verilmiş olmakla birlikte saçlarınız kabarık, kıvırcık veya kolaylıkla karışan bir yapıya sahip olması bu sayıda değişikliklere sebep olabilir. Çünkü dökülen saçlar kişinin başınızda kalarak yerinde duran "arkadaşlarına" yapışıyor olabilir. Kapsamlı bir yıkama veya tarama yapmak için zaman ayrıldığında, bir anda çok fazla saçın boşa çıktığı görülür. Bu, hepsinin yıkama gününde dökülmesinden değil, birkaç günlük dökülmeyi aynı anda görüyor olmaktan kaynaklanabilir.

Saç bakım programının yanı sıra, bu ortalamadan daha fazla saç dökülmesinin de tamamen normal kabul edildiği bazı durumlar olabileceğinin de altı çizildi.

Bunlardan ilki hamileliktir. Hamileyken normalden daha az saç dökülmesi ve hamilelik bittikten yaklaşık iki ay sonra saçların daha fazla dökülmeye başlaması yaygın bir durumdur. Hamilelikten yaklaşık dört ay sonra saç dökülmesi en yüksek noktasına ulaşır. Ancak bu noktada saçlarınızın tamamı dökülmez, sadece hormonal dalgalanmalar sebebiyle normal büyüme hızına döner. Doğum kontrol hapı almayı bıraktığınızda da benzer bir durum yaşanabilir.

Stres de önemli sebeplerden biridir. Ayrıca 10 kilogramdan fazla kilo kaybı, yüksek ateşli bir hastalık veya bir ameliyattan iyileşememe durumu da buna örnek verilebilir.