Bir güne bu kadar olay sığar mı? İzleyenler böyle dedi: Başka ülkede yaşayamam

5 dakika 3 saniyelik görüntülerde yaşanan zincirleme tuhaf olaylar izleyenleri güldürdü. Motosiklet sürücüsü videoda iki farklı kavgaya şahit olurken görüntülerin sonunda karşıdan karşıya geçen bir kadına çarpıyor. Video kadının motosiklet sürücüsüne vurmasıyla bitiyor.
Geçmiş yıllara ait video, Twitter'da yeniden popüler olurken izleyenler "Başka ülkede yaşayamam" dedi.
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